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20 июня, 17:16

Технологии

Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ в 10–20%

Фото: depositphotos/ChinaImages

Вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет от 10 до 20%, уверен американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

"Стакан полон на 80%. Нужно смотреть на светлую сторону. Я думаю, что наиболее вероятным результатом будет изобилие, когда товары и услуги будут доступны каждому, а работа будет необязательной", – цитирует его Deadline.

Ранее эксперт в сфере ИИ и аналитик данных в компании стратегического консалтинга в США Александр Малахов заявлял, что в мире есть опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта, так как нейросети никто не регулирует.

Он добавлял, что уже 193 государства поддержали резолюцию Генассамблеи ООН об ИИ, чтобы предотвратить риск управления людьми нейросетью.

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