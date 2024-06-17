17 июня, 15:28Наука
Маск заявил, что мозговые импланты Neuralink в будущем заменят людям телефоны
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уверен, что мозговые импланты его фирмы Neuralink в будущем заменят мобильные телефоны, сообщает Pravda.Ru.
"В будущем не будет мобильных телефонов, только импланты Neuralink", – ответил Маск на вопрос пародийного аккаунта, который спрашивал, нужен ли имплант для управления новым телефоном X силой мысли.
В начале 2024 года Маск заявлял, что 29-летний Нолан Арбо, первый человек, которому вставили чип Neuralink в мозг, чувствует себя хорошо. Устройство позволяет управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
Мужчина, который парализован ниже плеч и ничего не чувствует из-за несчастного случая, рассказывал, что пользуется чипом почти весь день.
Человеку впервые вживили компьютерный чип компании Neuralink