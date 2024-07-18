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18 июля, 10:03

Политика

Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить выборы президента США

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск высказался по поводу обвинений нынешнего президента США Джо Байдена в свой адрес, который раскритиковал предпринимателя и "его богатых друзей" за якобы попытки "купить президентские выборы" в Штатах.

"Я живу в его голове совершенно бесплатно", – приводит "Газета.ру" слова Маска, опубликованные им в соцсети X.

Свои мысли по этому поводу он озвучил в качестве комментария под постом другого пользователя, к которому прикреплен скриншот с публикациями американского лидера.

Обвинения в адрес предпринимателя Байден озвучил на своей странице в этой же социальной сети. Он также прикрепил к этому посту ссылку на сайт для пожертвований демократам. По словам действующего главы государства, это поможет победить его предшественника и соперника на предстоящей президентской гонке Дональда Трампа.

По данным СМИ, Илон Маск уже пожертвовал средства на предвыборную кампанию экс-лидера Штатов. При этом узнать точную сумму, которую бизнесмен направил в поддержку Трампа, журналистам не удалось. Однако их источники обращали внимание, что она значительна.

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