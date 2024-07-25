Кеннеди-младший назвал Трампа следующим президентом США

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Роберт Кеннеди – младший, который участвует в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата, сказал, что следующим американским лидером, вероятно, станет экс-президент Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телекомпанию NBC.

Нынешний лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис. Он отметил, что будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании. Спустя время Харрис сказала, что получает достаточную поддержку для выдвижения на пост президента от демократов, и пообещала победить на выборах.

Дебаты между Трампом и Харрис запланированы на 10 сентября. Как писали СМИ, экс-президент США была против того, чтобы площадкой для мероприятия был канал ABC News, отдавая предпочтение Fox News. Позже он согласился на дебаты с Харрис на любой площадке.