Новости мира: Джо Байден объяснил, почему решил выйти из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден объяснил свое решение выйти из предвыборной гонки во время обращения к американцам после перенесенного коронавируса. Глава государства за 13 минут сообщил, что заслужил второй срок, но баллотироваться не будет, так как хочет передать эстафету новому поколению. Оставшиеся полгода Байден намерен и дальше объединять американцев, укреплять НАТО и противостоять России. На обращение уже отреагировал экс-лидер Штатов Дональд Трамп. Он назвал речь "мошенника Джо едва понятной и очень плохой".

Тем временем тайфун "Гаэми" обрушился на Тайвань. Скорость ветра достигала 66 метров в секунду, что равно 240 километрам в час. Кроме того, по предварительным подсчетам, на острове за несколько часов выпало около 300 миллиметров осадков. Такого напора стихии не выдержали крыши зданий. Известно, что есть жертвы и много пострадавших.

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