Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 50 западных инструкторов уничтожены ударом "Искандера-М" по пункту временной дислокации в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, кроме инструкторов, были иностранные наемники. Пункт временной дислокации располагался в населенном пункте Дергачи.

В свою очередь, экс-советник главы ДНР Александр Казаков в эфире радио КП заявил, что после окончания спецоперации для России начнется большая борьба. Он сообщил, что стране нужно, чтобы из всего евразийского региона убрали военную инфраструктуру всех внешних игроков.

"Наша доктрина оборонительная. Мы не хотим ни с кем воевать, никого завоевывать. Мы хотим обеспечить собственную безопасность и заниматься своими делами", – добавил Казаков.

Экс-советник отметил, что этот процесс может длиться десятилетиями, однако России нужна подлинная независимость. Континент нужно полностью обезопасить по периметру, уточнил он.

Ранее расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams на покровском направлении в ДНР. По технике отработали в районе населенного пункта Прогресс. Вместе с танком пострадал экипаж. Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что при попытке покинуть технику членов экипажа уничтожили.