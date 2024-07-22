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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей близких к линии фронта населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), которые предпринимают попытки эвакуироваться на территорию России, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Политик уточнил, что республика "концентрирует свои усилия на беженцах". При этом украинские военнослужащие прибегают к подобным методам, стремясь не допустить перехода местных жителей на российскую сторону.

Между тем войска России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. При этом военнослужащие РФ нанесли поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, одной пехотной и одному десантно-штурмовому формированию ВСУ, а также двум бригадам теробороны.

Накануне оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" поразили два эшелона с живой силой и боевой техникой украинских формирований в районе Барвенково в ДНР. В результате этих ударов было уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники.