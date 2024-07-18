Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР

Фото: 123RF/savmaster

Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли из-за того, что их машина наехала на украинскую противотанковую мину в селе Зеленый Гай в Волновахском муниципальном округе. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, погибли мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения.

Ранее два человека погибли и еще один получил ранения в результате подрыва мины в Климовском районе Брянской области. Инцидент произошел из-за того, что местные жители проигнорировали предупреждение о минной опасности и зашли в приграничную запретную зону.

До этого ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя. У одного мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, у второго – ранения спины и кисти. Пострадавших госпитализировали.

