Два человека погибли в результате подрыва мины в Брянской области

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Два человека погибли, еще один получил ранения в результате подрыва мины в Климовском районе Брянской области. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Глава Брянской области рассказал, что местные жители проигнорировали предупреждение о минной опасности и зашли в приграничную запретную зону. Он подчеркнул, что пострадавшего доставили в медучреждение, где ему уже оказали необходимую помощь.

Богомаз отметил, что сейчас на месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя. По словам главы области Вячеслава Гладкова, у одного мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, у второго – ранения спины и кисти. Пострадавших госпитализировали.