Четыре человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские дроны-камикадзе дважды за день атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атак пострадали четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Первый беспилотник сдетонировал около одного из магазинов. Двум пострадавшим с контузией – мужчине и женщине – оказали медпомощь на месте, еще две женщины с трамвами головы обратились в больницу самостоятельно. Их доставили в городскую больницу Белгорода, откуда после оказанной медицинской помощи они были отпущены домой.

Второй БПЛА атаковал легковое авто около одного из домов. В результате взрыва машина полностью сгорела, также посечены стоявший рядом автомобиль и забор частного дома.

На месте работают оперативные службы, более подробная информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Также при обстреле травмы получил офицер сопровождения.

Позже появилась информация, что Кожин скончался. Врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако ранения оказались несовместимы с жизнью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный комитет защиты журналистов из-за атаки ВСУ на съемочную группу НТВ в ДНР.