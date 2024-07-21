Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два батальона украинских войск попали в окружение под поселком Нью-Йорк в ДНР. Число военнослужащих в двух батальонах составляет более тысячи человек, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР, тем самым улучшили свое положение. Группировка войск "Центр" также нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, одной пехотной и одному десантно-штурмовому формированию ВСУ, дополнили в МО РФ.

В июне российские военные окружили ВСУ в Волчанске в Харьковской области. Войскам Украины больше некуда отступать, заявлял британский эксперт Александр Меркурис. Он утверждал, что ВС РФ контролируют небо над Волчанском, а также большую часть дорог, которые ведут в город.