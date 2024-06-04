Эксперт Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске

Фото: 123RF/zabelin

Российские военные окружили ВСУ в Волчанске в Харьковской области, украинским войскам больше некуда отступать. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По словам Меркуриса, подобное положение ВСУ может заставить их усилить сопротивление на определенное время, однако оно будет крайне быстро подавлено из-за невозможности их снабжения.

Как заявил эксперт, ВС РФ контролируют небо над Волчанском, а также большую часть дорог, которые ведут в город.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Они также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ.

До этого российские военные сорвали планы украинских войск, не дав им высадиться с лодок на левом берегу в районе Днепрян Херсонской области.