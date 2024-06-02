РИА Новости: удар нанесен по заводу в Николаевской области, где работал HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Серия из пяти ударов нанесена по винзаводу "Оливия" в поселке городского типа Парутино Николаевской области. Там базировались украинские военные и фиксировалась работа РСЗО HIMARS, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, который запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым. Удары сопровождались работой украинской системы ПВО, предположительно, немецкой зенитной самоходной установкой "Гепард", отметил Лебедев.

В подполье подчеркнули, что более года назад на винзавод приезжали сотрудники СБУ для встречи с владельцами. Пару недель назад с предприятия уволили много рабочих, на въезде в завод поставили танки и пускали только по специальным пропускам.

После взрыва быстро приехали машины скорой помощи и СБУ. В настоящее время идет повальный обход и досмотр местных жителей. Выезд из Парутино заблокирован, проверяют всех выезжающих, технику и телефоны, заключил Лебедев.

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