ВС РФ сорвали попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ночь на 3 июня сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дав им высадиться с лодок на левом берегу в районе Днепрян Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения, в результате чего основная часть украинских десантников была разбита еще на воде при подходе к берегу. При этом оставшихся сбросили в реку.

Как отметил Сальдо, это не первая провальная попытка ВСУ пробраться через Днепр, за что бойцы РФ дали им прозвище "лемминги".

Ранее партизаны организации "Русский Херсон" предоставили российской армии координаты группы операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра, что помогло бойцам ВС РФ ликвидировать членов вражеского подразделения.

По уточнению Сальдо, сторонники РФ продолжают помогать в сборе информации о позициях противника. При этом партизаны подтверждают, что украинские боевики продолжают использовать мирных граждан в качестве прикрытия.