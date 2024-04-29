Партизаны помогли уничтожить группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра

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Партизаны организации "Русский Херсон" предоставили российской армии координаты группы операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра. Полученные данные помогли бойцам ВС РФ ликвидировать членов вражеского подразделения. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго", – говорится в его телеграм-канале.

По словам губернатора, сторонники РФ продолжают помогать в сборе информации о позициях противника. Партизаны подтверждают, что украинские боевики продолжают использовать мирных граждан в качестве прикрытия, добавил Сальдо.

Ранее операторы FPV-дронов ВС РФ нанесли поражение позициям украинской армии вблизи Семеновки и Спорного.

Позже стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Семеновку. Также российские военные нанесли поражение одной пехотной и двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны, за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 370 солдат.

