РИА Новости: ВС РФ уничтожили 14 иностранных наемников ударом по Николаеву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидировали четырнадцать иностранных наемников ударом по Николаеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора городского подполья Сергея Лебедева.

По данным подполья, не менее 14 погибших увезли в сторону морга в микрорайоне Намыв. Также восемь раненых привезли в госпиталь в том же микрорайоне. Они содержатся отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы, подчеркнул Лебедев.

Уточняется, что удар нанесли по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. Позднее на места приехали восемь машин скорой помощи с мигалками. Посты военных и СБУ заблокировали подъезды отелей.

По словам Лебедева, сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в "Ривьере" и "Хелен". Также ообщалось о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.

Кроме того, удары нанесли по заводу имени 61 коммунара. Лебедев отметил, что на предприятии расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Недавно на завод прибыли около сотни боевиков из "Азова", заключил подпольщик.

До этого в Минобороны России сообщили, что с 20 по 27 апреля ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб России совершили 35 групповых ударов по объектам на Украине. Удары наносили дальнобойным оружием воздушного и морского базирования.