Подполье: ВС РФ ударили по заводу имени 61 коммунара и отелю с наемниками в Николаеве

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве, а также по гостинице с англоязычными наемниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, на указанном заводе жили и тренировались морпехи. Там же происходила сборка водных дронов.

Лебедев сообщил, что удары были нанесены в 04:30 утра воскресенья, 28 апреля. Взрыв с повторной детонацией прогремел в районе речного порта Николаева.

Третий удар был зафиксирован в местном яхт-клубе, в гостинице, где проживало свыше двадцати англоязычных иностранных наемников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 по 27 апреля российские войска в ответ на попытки Киева нанести ущерб РФ совершили 35 групповых ударов по объектам на Украине. Удары совершались с применением дальнобойного оружия воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также беспилотников.

До этого Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, российские войска нанесли удар по скоплению бойцов ВСУ в Черниговской области. Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где украинские войска начали скапливать силы и средства с планами вторгнуться со стороны Чернигова, отметил он.