ВС РФ нанесли 35 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 20 по 27 апреля российские войска в ответ на попытки Киева нанести ущерб РФ совершили 35 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары совершались с применением дальнобойного оружия воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также беспилотников.

В результате ВС РФ удалось поразить объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, системы ПВО, базы хранения горючего, производственные и ремонтные цеха, а также другие. Под поражением также оказались пункты временного базирования иностранных наемников и скопления бойцов ВСУ и их военной техники.

Помимо этого, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 15 военных ВСУ. За это время украинские войска лишились до 360 человек. Вместе с этим противник потерял боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая 8 американских гаубиц M777.

