РИА Новости: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

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Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся. Воздушная тревога была объявлена ранее в Хмельницкой области, однако на данный момент ее уже отменили. Сейчас сирены тревоги звучат только в Николаевской области страны.

Вечером 27 апреля СМИ сообщали о взрывах, которые прогремели в Харьковской области на северо-востоке Украины. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего также не приводились.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар был зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине.