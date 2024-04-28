РИА Новости: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

28 апреля, 04:36Политика
Фото: depositphotos/billperry
Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.
Подробности случившегося не приводятся. Воздушная тревога была объявлена ранее в Хмельницкой области, однако на данный момент ее уже отменили. Сейчас сирены тревоги звучат только в Николаевской области страны.
Вечером 27 апреля СМИ сообщали о взрывах, которые прогремели в Харьковской области на северо-востоке Украины. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего также не приводились.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар был зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине.
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