ТАСС: взрывы произошли в Харьковской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Харьковской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных изданий.

Вместе с тем какие-либо подробности случившегося или информация о возможных разрушениях инфраструктуры не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с 20 по 27 апреля российские войска в ответ на попытки Киева нанести ущерб РФ совершили 35 групповых ударов по объектам на Украине.

До этого сообщалось, что объекты газовой инфраструктуры корпорации "Нафтогаз" на Украине получили повреждения. В компании подчеркнули, что произошедшее не отразится на доставке услуг украинским потребителям и клиентам группы.