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27 апреля, 15:25

Политика

Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении своих объектов газовой инфраструктуры

Фото: 123RF/sandsua

Объекты газовой инфраструктуры корпорации "Нафтогаз" на Украине получили повреждения, сообщает газета "Известия".

О каких именно объектах идет речь, не уточняется. В компании лишь подчеркнули, что произошедшее не отразится на доставке услуг украинским потребителям и клиентам группы.

Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Кроме того, местные СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

До этого сообщалось, что объект критической инфраструктуры был поврежден в результате удара по Черкасской области Украины. Глава администрации региона Игорь Табурец отметил, что украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели.

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