Подполье: ВС РФ нанесли удар по городу Стрый Львовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале.

О взрывах во Львовской области также сообщили украинские СМИ. Спустя некоторое время Лебедев заявил о еще одном ударе по городу Стрый, а также о взрывах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.

Около 06:40, по информации Лебедева, взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном Украине Херсоне. Подробной информации о произошедшем он не сообщил.

Ранее Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, российские войска нанесли удар по скоплению бойцов ВСУ в Черниговской области. Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где украинские войска начали скапливать силы и средства с планами вторгнуться со стороны Чернигова, отметил он.

