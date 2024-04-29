Операторы FPV-дронов ликвидировали позиции ВСУ у Семеновки и Спорного

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Операторы FPV-дронов ВС РФ нанесли поражение позициям украинской армии вблизи Семеновки и Спорного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны России.

Ведомство также выложило кадры контроля уничтожения позиций ВСУ бойцами группировки войск "Центр" в районе указанных населенных пунктов.

Ранее Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Кроме того, за день на донецком направлении нанесено поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте для украинских сил и об отходе ВСУ на новые рубежи.

