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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте для украинских сил и об отходе ВСУ на новые рубежи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Сырского, наиболее сложная ситуация для ВСУ складывается на "покровском и кураховском направлениях". Он также сообщил об активных боевых действиях к западу от Авдеевки и Марьинки.

В связи с этим Сырский объявил о перемещении украинских подразделений на новые рубежи к западу от Бердычей, Семеновки и Новомихайловки в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Кроме того, за день ВС РФ на донецком направлении нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника. Он также подчеркнул, что Украина и Запад будут тестировать Россию "на слабо", но главное РФ это "слабо" никогда не показать.