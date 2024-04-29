Депутат Рады Костенко призвал Киев бояться заявления Путина о санитарной зоне

Фото: Министерство обороны РФ

Россия может создать санитарную зону протяженностью в несколько десятков километров в Харьковской области, и этого нужно бояться. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко.

Украинский чиновник предположил, что ВС РФ могут сделать это при помощи корректируемых авиабомб.

"Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров нашей территории для того, чтобы, ну скажем, создать санитарную зону и обезопасить свои области", – приводит РИА Новости слова Костенко.

В марте этого года Владимир Путин не исключил, что Россия будет вынуждена с учетом атак ВСУ на Белгородскую область создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Он уточнил, что ее глубина будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер подразумевал необходимость обезопасить социальные объекты и жилые дома на территориях, по которым Украина наносит удары.