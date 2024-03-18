Путин не исключил, что Россия вынуждена будет создать санитарную зону на Украине

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин не исключил, что Россия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Об этом он сообщил, выступая в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

По его словам, глубина санитарной зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

Ранее Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Особые слова благодарности президент выразил российским бойцам.

По его словам, есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Он заверил, что все задуманные планы по развитию России будут решены, а цели достигнуты.