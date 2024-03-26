Шойгу назвал глупостью слухи о новой мобилизации для санитарной зоны

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Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине не понадобится, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это глупость", – цитирует его ТАСС.

До этого Владимир Путин не исключил, что России потребуется создать санитарную зону на Украине. Он отметил, что глубина санитарной зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что санитарная зона на границе с Украиной необходима для того, чтобы противник не смог наносить удары по инфраструктуре РФ. Подобным образом можно было бы обезопасить жителей приграничных регионов.

