Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны на границе с Украиной

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Санитарная зона на границе с Украиной необходима для того, чтобы противник не смог наносить удары по инфраструктуре РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин подразумевал, что социальные объекты и жилые дома на территориях, по которым Украина наносит удары, необходимо обезопасить. В связи с этим, как утверждает Песков, президент РФ и предложил организовать санитарную зону, чтобы беспилотники противника не смогли долететь до населенных пунктов России.

Ранее Путин не исключил, что Россия будет вынуждена с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму. По его словам, глубина санитарной зоны будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

