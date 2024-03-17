В МИД заявили, что РФ фиксирует все преступления Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россия фиксирует все преступления Киева, руководители и исполнители терактов понесут наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ударах по Белгороду, он опубликован на странице дипведомства в соцсети "ВКонтакте".

Дипломат напомнила, что ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород 17 марта. Она подчеркнула, что это произошло в разгар голосования на выборах президента России, когда сотни тысяч россиян по всей стране и соотечественники за рубежом направились на избирательные участки для реализации своего конституционного права.

Ранее мужчина погиб в результате обстрела Белгорода. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял, что погибший в момент обстрела находился на парковке. Он скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Также 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области. У ее отца зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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