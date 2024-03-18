00:46Политика
Путин решил соблюсти традицию Прощеного воскресенья на встрече с волонтерами
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Владимир Путин решил соблюсти традицию Прощеного воскресенья и попросил прощения у сотрудников своего избирательного штаба в столичном Гостином Дворе.
Так, во время встречи волонтеры рассказали действующему президенту РФ о том, как пекли блины на Масленицу и кормили сотрудников штаба.
"Сегодня не закончилось еще Прощеное воскресенье. Меня простите", – обратился Путин к сотрудникам штаба.
"Бог простит", – ответили ему волонтеры.
Кто-то из собравшихся, в свою очередь, также попросил прощения у Владимира Путина.
Путин по результатам обработки 70,03% протоколов занимает лидирующую позицию на прошедших в стране президентских выборах, заручившись поддержкой 87,17% голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,19% голосов, третье – Владислав Даванков от "Новых людей" с 4,08% голосов, четвертое – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,15% голосов.
Штаб Владимира Путина развернули в Гостином дворе
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