Путин заявил, что не будет спешить с перестановками в правительстве

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Владимир Путин выразил удовлетворение работой правительства и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

"Закон дает возможность в течение, фактически, двух с половиной месяцев решать эти вопросы. Так и будем делать", – заявил побеждающий на выборах президента Путин, который выступает в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

Он также положительно оценил работу правительства, Центробанка и администрации главы государства. По его словам, результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными.

Ранее Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Особые слова благодарности президент выразил российским бойцам.

По его словам, есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Он заверил, что все задуманные планы по развитию России будут решены, а цели достигнуты.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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