Путин подписал закон о механизме освобождения от наказания военных СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности для участников СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уголовные дела будут приостанавливать, если призванные по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ будут награждены или уволены с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО. Закон затронет лиц, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

При это действие закона не распространится на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

Ранее соответствующий документ добрили депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда. Его внесли в нижнюю палату парламента в марте 2024 года.

