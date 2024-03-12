ГД одобрила в I чтении проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении инициативу, предлагающую ввести механизм освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Соответствующая информация появилась на официальном портале системы обеспечения

законодательной деятельности.

Изменения предлагается прописать в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах (УПК). Дума одобрила сразу два проекта, которые предлагают механизм освобождения от уголовной ответственности подследственных и осужденных, заключивших контракт о военной службе в рядах армии РФ в период спецоперации.

Инициативы разработали депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Закон, который дал возможность лицам, совершившим уголовное преступление небольшой и средней тяжести, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и закрепил за ними гарантии, стал действителен еще в прошлом году. Первый принятый в первом чтении законопроект предлагает закрепить в УК и УПК механизм работы нового закона.

Согласно задумке, нововведение предполагается распространить на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Под исключение подпадают отдельные преступления против общественной и государственной безопасности, против основ конституционного строя, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденных за терроризм.

Из текста проекта следует, что дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто подписал контракт с ВС РФ, можно реализовать, если физлицо получит государственную награду, либо в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям, предусмотренным ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Кроме того, граждане смогут получить освобождение от наказания в том случае, если их уволят со службы в связи с окончанием мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени. После подписания контракта с российской армией дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок, указали депутаты.

Вторая утвержденная в первом чтении инициатива предполагает установление порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по вопросам призыва судимых на службу по мобилизации или в военное время либо в связи с заключением контрактов с ВС РФ. Подобный порядок определят в Минобороны и Минюсте.

Законопроект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО был внесен в нижнюю палату парламента 6 марта. По словам Крашенинникова, утвержденный еще в 2023 году закон об особенностях уголовного наказания для лиц, которые задействованы в зоне проведения спецоперации, предоставил возможность совершившим преступления гражданам подписать контракт с ВС РФ.

Клишас, говоря об инициативе, заявил, что осужденные за уголовные преступления могут получить шанс на реабилитацию в глазах общества за участие в СВО.

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