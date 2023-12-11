Боевые заслуги предложили сделать смягчающим обстоятельством в уголовных делах

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить заслуги за участие в боевых действиях в перечень обстоятельств, которые смягчают наказание. Письмо он направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет RT.

Законодатель отметил, что под смягчение не должны подпадать те, кто совершил преступления с особой жестокостью в отношении малолетнего или беременной, а также рецидив преступления.

Депутат напомнил, что на данный момент обстоятельствами, смягчающими наказание, являются совершение преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств, беременность, несовершеннолетие виновного, явка с повинной, оказание медицинской помощи потерпевшему, противоправность или аморальность поведения потерпевшего и другие.

Уточняется, что граждане, которые защищали в ходе боевых действий национальные интересы России, рискуя собственными жизнями и здоровьем, у которых есть тяжелые ранения и боевые заслуги, не имеют сейчас особых условий в данном вопросе.

Сухарев также предложил включить наличие инвалидности из-за ранения, контузии, увечья в ходе боевых действий в список обстоятельств, смягчающих наказание.

Ранее зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что отмена транспортного налога для участников СВО на Украине является одной из эффективных мер поддержки. С его слов, транспортный налог относится к региональным, поэтому в каждом субъекте РФ местные власти принимают отдельное решение по этому вопросу, из-за чего параметры льготы могут варьироваться.

До этого зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что участников СВО из Москвы будут поддерживать в соответствии с федеральным подходом. Он отметил, что в регионах в настоящее время прорабатывается механизм выделения субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей участникам спецоперации и членам их семей, проживающим в газифицированных населенных пунктах.

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