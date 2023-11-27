Вице-спикер МГД: поддержка участников СВО будет вестись согласно федеральному подходу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Участников спецоперации из Москвы будут поддерживать в соответствии с федеральным подходом. Об этом сообщил зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.

"Ключевым вопросом повестки остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Свою работу ведут и законодательные собрания регионов, наш столичный парламент не исключение. Мы продолжаем трудиться над нормативным обеспечением помощи всем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО, и их близким", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Орлова, вместе с соцгарантиями важно говорить об обеспечении участников СВО и их родных жильем. Он напомнил о словах Владимира Путина, который рекомендовал внести в перечень мер льготное подключение к сетям газоснабжения. Сейчас в регионах прорабатывается механизм выделения субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей участникам спецоперации и членам их семей, проживающим в газифицированных населенных пунктах.

Депутат также отметил, что несмотря на невысокую актуальность вопроса газа в Москве, в городе востребовано индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим он назвал хорошим шагом дать равный доступ к этой мере поддержки.

Работа над поручением Путина будет завершена к 15 января 2024 года. Субсидию планируют предоставлять в заявительном порядке, заключил Орлов.

До этого депутат Мосгордумы и координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов сообщил, что льготы по оплате ЖКУ уменьшают нагрузку на бюджеты семей, члены которых участвуют в специальной военной операции. Оформить компенсацию части расходов по ЖКУ и капитальному ремонту можно в Едином центре поддержки семей участников СВО.



Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации