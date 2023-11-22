Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

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Владимир Путин порекомендовал главам регионов предоставить участникам спецоперации, членам их семей, инвалидам первой группы, лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для <...> присоединения к газораспределительным сетям", – уточняется в тексте.

Ответственными президент назначил высшие должностные лица субъектов РФ. Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год.

В октябре на заседании РЭН Путин сказал, что российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине, следует включить в перечень получающих субсидии на оборудование для газификации. Также он предложил добавить в список семьи бойцов СВО, инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

До этого глава РФ подчеркнул, что у властей всех уровней есть служебный и нравственный долг перед бойцами специальной военной операции и их близкими. Путин отдельно выделил тему поддержки российских солдат, в том числе тех, кто получил ранение.

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации