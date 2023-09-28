Путин назвал долгом российских властей заботиться о героях СВО и их семьях

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Владимир Путин заявил, что у властей всех уровней есть служебный и нравственный долг перед бойцами специальной военной операции и их близкими. Об этом он сообщил на встрече с избранными главами регионов.

Путин отдельно выделил тему поддержки российских солдат, в том числе тех, кто получил ранение.

"Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", – заявил он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал, что российские власти сделают все возможное, чтобы дети участников СВО могли учиться в лучших вузах страны. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами, чьи родители выполняют задачи в рамках спецоперациии.

Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ