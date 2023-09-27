Глава ОКР назвал Костомарова примером для бойцов, получивших ранения в зоне СВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет примером для бойцов, которые получили ранения в спецоперации на Украине, сообщил ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он выразил восхищение Костомаровым, подчеркнув, что он является примером спортивного и человеческого мужества.

"Он олимпийский чемпион с несгибаемым характером", – заключил Поздняков.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.



Костомаров вместе с супругой поблагодарили всех неравнодушных за его поддержку