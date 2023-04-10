Костомаров приступил к восстановительным упражнениям перед протезированием – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский фигурист Роман Костомаров приступил к восстановительным упражнениям перед протезированием. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, врачи уже провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов. Аналогичную операцию сделали и на другой ноге. Теперь предстоит та же процедура на обеих руках.

С Костомаровым дополнительно работают инструктор и психолог.

Специалисты пока не делают никаких прогнозов по поводу выписки фигуриста, поскольку остается риск образования тромбов.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным СМИ, проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всей кисти руки, передавали журналисты.

7 апреля стало известно, что спортсмена готовят к плановому протезированию. Сообщалось, что Костомаров пробудет в реанимации минимум два-три месяца.



Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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