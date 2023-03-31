Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику

Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков

Перевод олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в заграничные клиники, в том числе в Германию, не обсуждался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление жены Костомарова Оксаны Доминой.

"В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику", – сказала Домнина.

Она добавила, что лечение спортсмена проходит по плану, им занимаются лучшие внештатные сотрудники необходимых направлений.

Ранее сообщалось, что Костомарова готовят к проведению протезирования. Как заявлял источник, семья Костомарова обсуждала с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии или России, где будет проведена операция.

28 марта врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова. Отмечалось, что состояние мужчины постепенно улучшается. Спортсмену продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию, чтобы восстановить печень, пострадавшую из-за большого количества лекарств.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всю кисть руки.



Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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