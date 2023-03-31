15:45Спорт
Суд оштрафовал бросившего банан в игре с "Зенитом" фаната
Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Зенит""
Ульяновский суд решил оштрафовать на 5 000 рублей фаната, который бросил банан в ходе футбольного матча между "Волгой" и "Зенитом". Об этом заявила пресс-служба управления министерства внутренних дел по региону.
Так, встреча между местным и петербургским клубами прошла 25 февраля и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Во время матча рядом с полузащитником "Зенита" из Бразилии Венделом заметили банан.
По информации полиции, болельщик был задержан. В свою очередь, фанат отметил, что сожалеет об инциденте.
"Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей", – указала пресс-служба.
Также суд запретил болельщику находиться в местах проведения официальных спортивных мероприятий.
Ранее в "Зените" отреагировали на инцидент с выводом фанатов российского футбольного клуба со стадиона во время товарищеского матча со стамбульской командой "Фенербахче".
В середине первого тайма болельщики стали ругаться друг на друга, после чего начали кидаться пластиковыми стаканами. В ходе конфликта якобы прозвучали слова на русском языке: "Россия, Россия".
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