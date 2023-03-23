В "Зените" прокомментировали вывод фанатов со стадиона в матче с "Фенербахче"

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В "Зените" отреагировали на инцидент с выводом фанатов российского футбольного клуба со стадиона во время товарищеского матча со стамбульской командой "Фенербахче". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

"Активных болельщиков "Зенита", которые хотели поддержать команду в товарищеском матче с "Фенербахче", организаторы игры централизованно вели на отдельную трибуну. По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. Это вызвало недовольство хозяев, был спровоцирован неприятный инцидент", – отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в настоящее время клубы тесно контактируют, а российских фанатов расположили на гостевой трибуне.

До этого РИА Новости сообщало, что турецкие правоохранительные органы вывели со стадиона российских болельщиков после конфликта с фанатами турецкого клуба.

Отмечалось, что в середине первого тайма болельщики стали ругаться друг на друга, после чего начали кидаться пластиковыми стаканами. В ходе конфликта якобы прозвучали слова на русском языке: "Россия, Россия". Полиция решила вывести фанатов со стороны РФ, сообщает агентство.

Ранее "Зенит" сыграл вничью с турецким "Фенербахче" в благотворительном товарищеском матче. Счет открыл Мерт Яндаш, однако российская команда сравняла его благодаря нападающему Малкому. Игра завершилась счетом 2:2.

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