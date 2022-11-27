Тренер "Зенита" прокомментировал драку футболистов после матча со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

После первого тайма матча "Зенита" со "Спартаком" сложилось впечатление, что игра "добром не кончится". Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Он назвал прошедшую игру тяжелой. По его словам, там было много борьбы и эмоций. Окончание матча Семак назвал интересным, но нефутбольным.

"Порог борьбы был излишним, пропускалось много фолов. Если бы судья реагировал, вряд ли бы это случилось. <...> Странно, что Барриоса удалили, а Промеса нет, как главного зачинщика. Надеюсь, это пересмотрят, кто бьет в лицо, и сделают выводы", – приводит слова тренера РИА Новости.

Семак также рассказал, что понимает эмоции игроков, которые "не сдержались". Он также предположил, что если бы конфликт решили, то ничего бы не случилось. Тренер "Зенита" подчеркнул, что все должно было выплеснуться, но это произошло в конце. При этом он добавил, что лучше бы это выплеснулось в голы.

Ранее сообщалось, что футболисты начали массовую драку после завершения основного времени матча заключительного тура Кубка России. В результате арбитр Владимир Москалев выдал шесть красных карточек. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "Зенит" выиграл со счетом 4:2.



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