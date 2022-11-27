Сборная Японии уступила Коста-Рике после победы над Германией

Фото: ТАСС/AP Photo/Hassan Ammar

Сборная Японии по футболу проиграла команде Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу костариканцев. Единственный гол в матче на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию со счетом 2:1.

Таким образом, к настоящему моменту у трех команд в группе Е по три очка – у Японии, Коста-Рики и Испании. Последняя из названных сборных 27 ноября сыграет с Германией, у которой после первого тура 0 очков.

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