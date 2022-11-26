Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на ЧМ

Фото: Jorge Saenz/AP/ТАСС

Аргентинский футболист Лионель Месси сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира, передает ТАСС.

Догнать соперника Месси помог оформленный гол в игре второго тура группового этапа ЧМ в Катаре против мексиканцев. Встреча состоялась на Национальном стадионе в Лусаиле.

Ранее мяч, которым Марадона забил гол "рукой бога", продали на торгах за 2,3 миллиона евро. Уточнялось, что еще в 1986 году футболист в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира сделал дубль в ворота представителей Англии. Один из мячей он забил рукой.

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