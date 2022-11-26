26 ноября, 18:15Спорт
Австралия обыграла Тунис в матче чемпионата мира по футболу в Катаре
26 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре отыграли Австралия и Тунис. Победа досталась австралийцам, которые забили единственный гол.
Только что завершилась встреча Польши и Саудовской Аравии – счет 2:0 в пользу поляков. Далее – в семь часов вечера – сыграют Франция и Дания.
Завершит игровой день в 22 часа матч Аргентина– Мексика. Лионель Месси и компания попробуют реабилитироваться за поражение в первом туре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.