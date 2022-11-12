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Общество

"Специальный репортаж": работник на замену

"Специальный репортаж": работник на замену

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Во время частичной мобилизации многие работодатели лишились части сотрудников. Пока эти люди находятся в зоне СВО, предприниматели вынуждены искать им замену. И не всегда это удается сделать удачно. В одних фирмах вместо профессионалов с многолетним опытом приглашают на работу студентов, в других – на традиционно мужские специальности нанимают женщин.

Специальный корреспондент Виктория Крюкова поговорила с работодателями и выяснила, почему они с готовностью нанимают мигрантов, и сколько теперь стоит труд граждан из республик СНГ.

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