Теплая погода в столице побила исторический рекорд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 12 ноября, в столице побит рекорд максимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"К 10:00 температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше чем было в этот день в 2010 году", – пояснил Леус.

При этом синоптик отметил, что точное значение нового достижения станет известно после 21:00 по московскому времени.

Леус уточнил, что 12 ноября по климатическим нормам 1991-2020 годов в городе обычно фиксируется начало климатической зимы, когда устанавливается устойчивая среднесуточная температура воздуха ниже нуля градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что отрицательные температуры, солнечная погода и небольшой снег ожидаются в Москве со следующей недели.

Синоптик отметил, что уже в понедельник, 14 ноября, в Москве ожидается отрицательная температура и небольшой снег.

До этого синоптик рассказал, что в понедельник, по сравнению с субботой, температура опустится примерно на 10 градусов.

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