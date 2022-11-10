Синоптик предупредил москвичей о переходе на зимний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отрицательные температуры, солнечная погода и небольшой снег ожидаются в Москве со следующей недели. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, максимальные дневные температуры ожидаются в субботу, 12 ноября. Тогда столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов днем, что соответствует третьей декаде сентября.

Вильфанд подчеркнул, что тепло продержится до полуночи воскресенья, 13 ноября, после чего начнется резкое понижение. Синоптик добавил, что уже в понедельник, 14 ноября, в Москве ожидается отрицательная температура и небольшой снег.

Кроме того, эксперт предупредил о гололедице в начале недели.

"Снег выпадет на 1–2 сантиметра, это, конечно, еще не снежный покров. Но зима приходит. Дневные температуры скоро станут отрицательными, мы переходим во вполне зимний режим", – подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог добавил, что с 12 ноября в столичный регион придет сильный ветер. В воскресенье, 13 ноября, в Москве ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Ранее Вильфанд рассказал, что 13 ноября в Москве ожидается -4...-5 градусов. В понедельник же, по сравнению с субботой, температура опустится примерно на 10 градусов. По его словам, такие резкие перемены погоды характерны для предзимья.



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