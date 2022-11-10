13:18Общество
Климатолог предупредил о росте температуры и числа осадков в Москве через 10 лет
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Через 10 лет в столице может увеличиться среднегодовая температура и количество осадков. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.
По его словам, зимы станут несколько теплее и, возможно, – более снежными. Летом же будут чаще наблюдаться периоды жаркой погоды и дожди, считает эксперт.
"В связи с глобальным потеплением у нас среднегодовая скорость ветра уменьшается, потому что уменьшается контраст север – юг, Арктика и экватор. Западный перенос замедляется, и застойные явления в атмосфере учащаются, я имею в виду формирование антициклона. Он приносит жару всегда", – объяснил специалист.
Ранее в ООН в рамках конференции по изменению климата COP-27 рассказали, что в связи с продолжающимся ростом температуры на Земле человечество движется по пути к "климатическому аду". Комментируя это заявление, замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимир Семенов объяснил, как ситуация может отразиться на РФ. По его мнению, из-за поднятия уровня воды на фоне глобального потепления существуют риски для побережья Балтийского моря, где находится Калининградская область.
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